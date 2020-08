Netizen Minta Rocky Gerung Dihadirkan dalam Diskusi ILC TV One Malam Ini: Pelarian Djoko Tjandra

Rocky Gerung saat tampil bersama politisi PDIP Irma S Chaniago di ILC TV One, Selasa (13/8/2019) malam.

Netizen Minta Rocky Gerung Dihadirkan dalam Diskusi ILC TV One Malam Ini, Tentang Pelarian Djoko Tjandra

POS-KUPANG.COM - Ikuti Diskus Indonesia Lawyers Club TV One ( ILC TV One), Selasa (4/8/2020) jam 20.00 WIB malam ini.

ILC TV One adalah satu di antara program siaran televisi yang kerap menarik perhatian dari pemirsa televisi Tanah Air.

Kali ini, program dengan format talk show yang dipandu langsung oleh jurnalis senior Karni Ilyas itu kembali akan mengupas tentang sang buron dari dugaan kasus korupsi cassie Bank Bali, Djoko Tjandra.

Koruptor kakap yang dikenal 'licin' hingga berjuluk Joker itu akhirnya tertangkap oleh aparat keamanan beberapa waktu lalu.

Dalam siaran langsung ILC Tv One kali ini, sosok yang berperan penting di balik aksi pelarian DJoko Tjandra akan dikupas menjadi tema ILC Tv One dalam siaran live Tv One kali ini.

Pemilihan tema ILC Tv One ini diumumkan langsung oleh Karni Ilyas melalui akun Twitter yang dikelolanya, pada Senin 3 Agustus 2020 petang WIB.

"Dear Pencinta ILC: diskusi kita Selasa Pkl 20.00 wib berjudul, "Pelarian Joko Tjandra Sampai di Sini. Siapa Saja Yang Terlibat Membantu?" Selamat menyaksikan. #ILCPelarianJokoTjandra,"

Demikian tulis Karni Ilyas di Twitter, Senin 3 Agustus 2020 petang WIB.

Dengan demikian, Anda tentunya bisa ikut melihat fakta baru apa saja yang mungkin dipaparkan para narasumber alias narsum ILC Tv One terkait topik ILC Tv One tentang pelarian Djoko Tjandra tersebut.