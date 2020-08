Menembak Hobi Baru Nia Ramadhani, Inilah Sederet Hobi Mahal Istri Ardi Bakrie yang Tajir Melintir

POS-KUPANG.COM - Pesona Nia Ramadhani menjadi sorotan. Penampilan artis yang menjadi menantu konglomerat Indonesia ini selalu mengundang kagum.

Kali ini Nia Ramadhani, istri Ardi Bakrie, bos ANTV mengunggah sedang berlatih menembak.

Bagi Nia Ramadhani, latihan menembak menjadi hobi barunya, setelah sejumlah selebriti Indonesia seperti Dian Ayu, Olla Ramlan, juga ikutan berlatih menembak.

Dalam unggahan itu, Nia Ramadhani sedang berlatih menembak. Ia menggunakan kaus warna hitam dipadu dengan rok mini warna merah.

• Kalah Saing, Netizen Tak Lagi Puji Kecantikan Nia Ramadhani, Muncul Sosok Baru di Keluarga Bakrie

Saat berlatih menembak pertama kali ini, Nia Ramadhani memegang senjata dan fokus pada sasaran.

"Not bad for the First timer! I think its Because of emotional balance," ujar Nia Ramadhani dalam unggahan di instagramnya.

Penampilan berlatih menembak pertama kali ini, Nia Ramadhani memadukan kaus hitam, rok mini merah dengan memegang senjata mengundang decak kagum para netizen.

Liburan di Pulau Komodo, Penampilan Nia Ramadhani Bakrie Bikin Kagum Marshanda, Pakai Celana Super Mini (Kolase/Instagram @ramadhaniabakrie)

novelia181: Kamu keren

maurapatriciaaa: keren para

achillbabangachill: keren abis