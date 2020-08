Jadwal Acara TV Senin 3 Agustus 2020 ANTV, TVRI, TransTV, Trans7, MNC TV, KompasTV, RCTI, GTV, TVOne

POS-KUPANG.COM - Daftar Jadwal Acara TV Hari ini update terbaru Senin 3 Agustus 2020 informasi tayangan lengkap untuk semua channel, mulai dari Trans TV, ANTV, RCTI, SCTV, GTV, Trans 7, Indosiar, Kompas TV, TV One, Metro TV, Net TV, MNC TV, TVRI.

Hari ini beragam acara ditayangkan oleh sejumlah TV nasional untuk menemani waktu anda bersama keluarga dan kerabat bersantai di rumah.

Bioskop Trans TV akan menghadirkan film Nerve dan Biker Boyz

Sedangkan di TVRI menyajikan saluran pendidikan belajar dari rumah dari PAUD hingga SMA.

*) Disclaimer: Jadwal dan acara dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan masing-masing stasiun televisi.

Berikut Wartakotalive.com rangkum acara TV Senin 3 Agustus 2020:

Jadwal TVRI

04:30WIB Serambi Islami

06:00WIB Semangat Pagi Indonesia

07:00WIB Salam Olahraga

07:30WIB Info Terkini Covid 19

08:00WIB Paud : Jalan Sesama: Kembalikan dong

08:30WIB Belajar Dari Rumah Kelas 1-3 : Dongeng Kak Aio

09:00WIB Info Terkini

09:03WIB Belajar Dari Rumah: kelas 4-6 : Asosiatif Penjumlahan dan Pekalian

09:30WIB Belajar Dari Rumah : SMP : Menjaga Alam dan Hari Dalam Seminggu

10:00WIB Belajar Dari Rumah : Bahasa Inggris: What Are You Doing?

10:05WIB Belajar Dari Rumah: SMA : Ekspedisi Bioresources Pulau Simeulue

10:30WIB Keluarga Indonesia Parenting : Belajar di Rumah

11:03WIB Badanamu Cadets

11:30WIB Inspirasi Indonesia

12:00WIB Indonesia Siang

13:00WIB Layanan Pemerintah Di Masa...

13:30WIB Jendela Dunia

14:00WIB Info Terkini

14:03WIB Indonesia Sehat

15:00WIB Info Terkini

15:03WIB Pesona Indonesia

15:30WIB Info Terkini Covid 19

17:00WIB Mimbar Agama Katolik

17:30WIB English News Service

18:00WIB Indonesia Hari Ini

19:00WIB Film Anak: Spelling The Dream

21:00WIB Dunia Dalam Berita

21:30WIB Film Nasional

Jadwal Trans TV