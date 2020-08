Syahrini Ulang Tahun, Reino Barack Tuliskan Ini, Never Too Late, Princes Malah Lakukan Ini 

POS-KUPANG.COM - Usia penyanyi Syahrini kini telah memasuki 38 tahun. Tepat hari Sabtu, 1 Agustus 2020 kemarin, istri Reino Barack ini ulang tahun.

Berbagai momen mesra keduanya pun diunggah dalam akun instagram lelaki berdarah Jepang ini.

Mulai dari foto pernikahan Reino Barack dan Syahrini, hingga lagu Syahrini juga diunggah.

Tepat hari ulang tahun Syahrini, pada 1 Agustus kemarin, Reino Barack menuliskan pesan di media sosial Instagramnya.

Mantan kekasih Luna Maya itu berpesan agar Syahrini di usia yang tak lagi muda itu tetap semangat untuk terus meraih mimpi-mimpinya.

Reino Barack yang menikahi Syahirini pada Februari 2018 tersebut mengaku sangat bersyukur bisa bertemu dan memperistri Syahrini.

Salah satu foto lamaran Syahrini dan Reino Barack. (Instagram/Syahrini)

"August 1st marks an important day for me; the day you were born meant to bring purpose to this world.

You have been able to touch so many lives with joy and inspiration.

Keep reaching for what you want and where you want to achieve, there's never ”too late” to chasing dreams.

(Anda telah dapat menyentuh begitu banyak kehidupan dengan sukacita dan inspirasi.