TERKUAK! Dulu Nagita Slavina Tak Mau Umbar Asmara dengan Artis, Tolak Raffi Ahmad Berkali-Kali

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Sebelum menambatkan hatinya pada Raffi Ahmad, ternyata Nagita Slavina punya cerita sendiri soal kisah asmaranya.

Dulu, ibunda Rafathar Malik Ahmad itu, sama sekali tidak mau berpacaran dengan artis.

Hanya saja Nagita Slavina enggan menjelaskan mengapa demikian.

"Jadi aku dari dulu memang selalu ngomong, 'gue enggak akan pernah mau pacaran sama artis, gue enggak akan mau sama artis', selalu kayak gitu," ungkap Nagita Slavina dalam kanal YouTube Daniel Mananta Network, dikutip Selasa (28/7/2020).

Hingga suatu hari Raffi Ahmad mulai mendekati Nagita dan pemilik nama lengkap Nagita Slavina Mariana Tengker itu menolaknya berkali-kali.

"Jadi 'duh, jangan dekat-dekat gue deh, ngapain sih', misalnya dia kayak 'eh pergi yuk Gi', aneh banget sih, out of nowhere, terus tiba-tiba gitu, bertahun-tahun berteman, ngapain tiba-tiba," kata Nagita.

"Masalanya berteman itu enggak pernah cariin, enggak pernah apa 'ngapain sih lu ajak-ajakin gue pergi. Duh apaan sih', enggak pernah ditanggapin," ucap Nagita melanjutkan.

• Tiga Partai Politik Ini Usung Artis, Syahrul Gunawan Maju di Bandung, Demokrat, NasDem dan PKB

• Traffic Light Langka Kabe Labuan Bajo Tak Berfungsi, Ini Komentar Kadis Perhubungan Mabar

• Kabar Gembira, Pasien Positif Corona di Lembata Dinyatakan Sembuh

Nagita Slavina tampak mengenakan kalung anti virus di antara personel grup band Gigi. (Instagram/armandmaulana04)

Selain tak ingin menjalani hubungan asmara dengan artis, Nagita Slavina juga saat itu memang sekali mencari pasangan hidup, bukan sekedar pacaran.

"Gue tuh enggak mau pacaran, apalagi sama lu, cuma ditenteng ke infotainment satu ke infotainment. Jangan harap, bye, gitu," ujar Nagita sambil mengingat-ingat perkataannya dibenaknya saat itu.