Renungan Harian Katolik, Senin 27 Juni 2020

Pemikat dan Pengubah

Oleh: RD. Frid Tnopo

POS-KUPANG.COM - Ada ungkapan: Small is beautiful - Kecil itu indah. Ungkapan lain mengatakan: Last but not least – Terakhir tetapi bukan yang akhir (terkecil).

Pesan moral dari dua ungkapan itu adalah jangan meremehkan hal yang kecil. Karena hal-hal yang besar justru datang dari hal-hal yang kecil.

Seribu langkah justru bermula dari satu langkah maju. Sedikit demi sedikit akhirnya menjadi bukit.

Kesadaran tersebut di ataslah yang dimanfaatkan Yesus untuk menggambarkan tentang hadirnya Kerajaan Allah di dunia.

Kerajaan Allah itu seperti benih biji sesawi, sangat kecil tetapi jika sudah tumbuh akan menjadi besar bahkan burung-burung dapat bersarang di dahan-dahannya.

Dan kerajaan Allah itu seperti ragi yang dapat mengembangkan adonan roti. Setelah dicampur dengan tepung terigu, ragi akan tak kelihatan namun efeknya sangat terasa.

Janganlah kita membayangkan hadirnya Kerajaan Allah sebagaimana kerajaan dunia yang memiliki kapling wilayah yang luas dengan pasukan garda pengaman berlapis.