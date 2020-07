Promo Kacamata Optik Melawai, Ada Diskon Hingga 25 Persen dan Beli 1 Gratis 1, YUK Buruan

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Intan Nuka

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Optik Melawai Kupang memberikan diskon hingga 25 persen bagi pembelian kacamata di outlet Optik Melawai. Staf Optik Melawai Lippo Plaza Kupang, Hendy menjelaskan, promo tersebut berlaku untuk pembelian bingkai, lensa, dan gagang di semua item kacamata. "Kalau hanya beli lensa atau gagang saja tidak dapat promo," katanya kepada POS-KUPANG.COM, Jumat (24/7/2020).

Tak hanya itu, Optik Melawai pun memberikan diskon 30 persen bagi pembelian sunglasses. Pembelian slcairan softlens juga mendapatkan diskon 10 % dan softlens diskon 15 % pada produk tertentu. Promo ini berlaku hingga 31 Agustus 2020.

"Ada juga promo BOGO: Buy One Get One. Beli satu gratis satu. Tapi, yang gratis satu itu diskonnya 80 persen, bukan 100 persen," jelasnya. Promo ini juga diberikan khusus bagi pemegang kartu kredit BCA dan debit BCA. Promo berlaku hingga 12 Agustus.

Pembelian kacamata di Optik Melawai Kupang dilengkapi garansi selama dua tahun. Adapun garansi diberikan untuk kerusakan pada lapisan lensa. (cr1)