Promo Purchase With Purchase Bundaran PU Kupang, Minimal Belanja 150 Ribu

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Intan Nuka

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Hypermart Bundaran PU Kupang kembali memberikan promo tiga hari dengan harga spesial. Kali ini, ada promo Purchase With Purchase (PWP) dengan minimal belanja senilai Rp150.000.

Dalam promo ini, nantinya pelanggan bisa membeli Kanzler Beef Wiener 360 gram, Bratwurst 400 gram, dan German Bratwurst 400 gram seharga Rp36.900. Ada pula Mie Sedap Kari Kental Rp77.000 per karton dan Facial Tissue Value Plus Rp22.590.

Dalam promo ini, pembelian satu buah produk berlaku kelipatan maksimal tiga pcs produk (@1pc/produk PWP) per customer per hari. "Beli barang apa saja senilai Rp.150.000, bisa beli tiga barang itu dengan lebih murah," ujar Santi selaku Department Manajer Elektronik, Selasa (21/7/2020).

Selain itu, pelanggan juga dapat membeli Daging Rendang Spesial per 100 gram menggunakan ovo cash seharga Rp10.590. Pemotongan harga pada pembelian dengan menggunakan ovo cash pun berlaku untuk Bimoli seharga Rp23.290, Good Day Coffee Rp27.490, So Klin Softergent Rp10.890, dan Kompor Dua Tungku Rinnai Rp369.000. Harga spesial Ovo Cash tersebut dapat dinikmati pelanggan maksimal dua pcs per ovo id per konsumen per hari.

Beberapa potongan harga juga diberikan dengan Spesial Promo Bayar melalui Dana, Link Aja, BCA, OVO, NOBU EPAY, Go Pay, Shoppee, Maybank, CIMB NIAGA, dan Permata Bank melalui scan QR Code. Ada potongan QRIS untuk Beng Beng Share It Pouch Rp9.890, Indomilk Kids Rp87.010, So Klin Softener Rp6.900, dan Technoplast Azumi Set 12 Pcs Rp49.900.

Dari area fresh, ada buah buahan dan sayuran segar antara lain Century Pear per 100 gram Rp2.290, Apel Fuji Segar per 100 gram Rp5.990, Lemon Import per 100 gram Rp3.990, dan Wortel Berastagi Rp2.390. Sedangkan Ayam Big Boiler ukuran 1,2 kilogram UP per 100 gram seharga Rp4.890 dan Ikan Salmon Fillet per 100 gram seharga Rp24.990.

Tak hanya itu, pelanggan pun mendapatkan potongan harga untuk barang elektronik. Televisi Panasonic dan Sharp LED TV Digital 32 Inch seharga Rp2.059.000 kini bisa dibeli pelanggan dengan harga Rp1.849.000. Potongan harga juga berlaku untuk Sharp Sanken Kulkas Dua Pintu dengan harga Rp2.799.000. Miyako Stand Fand 16 inch pun dapat dibawa pulang oleh pelanggan hanya dengan Rp289.000, Setrika Miyako Rp159.000, dan Mesin Cuci Sanken Rp1.519.000. (cr1)

Suasana berbelanja di Hypermart Bundaran PU, Selasa (21/7/2020) (POS-KUPANG.COM / INTAN NUKA)

