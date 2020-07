Aston Kupang Hotel and Convention Center Kupang Hadirkan Promo Haoche All You Can Eat

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Intan Nuka

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Bagi Anda penggemar makanan Asia, jangan lewatkan promo All You Can Eat dari Aston Hotel and Convention Center Kupang. Kali ini, Aston Kupang menghadirkan Promo Haoche, terobosan Hongkong Buffet. Tak hanya itu, ada pula live cooking dengan menu yang berbeda setiap harinya.

Leonora Agatha selaku Public Relations Officer Aston Kupang Hotel and Covention Center mengungkapkan, menu yang dihadirkan dalam promo Haoche amat bervariasi, mulai dari seafood, aneka sup, tumisan kaya rempah, jajanan pasar, hingga desserts. Pilihan desserts pun tersedia seperti Thai Beef Salad, Ayam Goreng Sereh, Szechuan Tahu, dan Double Boiled Black Chicken. Adapun minuman yang diberikan antara lain Juice, Ice Tea, hingga Sky Juice.

"Semua menu dipastikan halal. Para staf yang bertugas juga tetap memperhatikan protokol kesehatan selama tamu bersantap di sini," kata Olla, sapaan akrabnya, Selasa (21/7/2020) melalui pesan whatsapp.

Lanjut Olla, tamu dapat menikmati promo ini dengan harga Rp70.000 net per orang mulai pukul 18.00 hingga pukul 22.00 Wita setiap Selasa dan Rabu. Promo ini berlaku selama bulan Juli hingga September 2020. Pemesanan dapat dilakukan melalui Whatsapp, Instagram Aston Kupang Hotel & Convention Center atau langsung datang ke Gourmet Coffee Shop & Pastry, Lantai 2, Aston Kupang Hotel and Convention Center. (cr1)