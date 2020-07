Harta Jack Ma Terkikis Rp 22 Triliun dalam Sehari, Ini Penyebabnya

POS KUPANG.COM---- Tahun 2020 menjadi tahun yang cukup sulit, tak hanya bagi Indonesia tetapi juga untuk negara-negara lain di dunia.

Bagaimana tidak, harapan adanya perbaikan ekonomi di tahun ini pascakesepakatan perdagangan fase satu antara Amerika Serikat (AS) dan China yang menghentikan sementara perang dagang antara kedua negara seolah tenggelam.

Justru kemudian muncul berbagai ketidakpastian baru akibat munculnya wabah virus corona atau yang dikenal dengan coronavirus disease 2019 (Covid-19).

Virus corona atau corona virus disease 2019 (Covid-19) benar-benar telah membuat perekonomian kontraksi.

Juga berpengaruh kepada kekayaan sejumlah orang kaya dunia.

Salah satunya yang menimpa Jack Ma.

Harta kekayaan pendiri Alibaba Jack Ma lenyap sekira 1,5 miliar dollar AS atau setara sekitar Rp 22 triliun (kurs Rp 14.726 per dollar AS) dalam sehari.

Ini disebabkan merosotnya harga saham Alibaba.

Dilansir dari Forbes, Senin (25/5/2020), harga saham Alibaba merosot di bursa saham New York akhir pekan lalu.

Akhirnya, kekayaan Ma pun terkikis.