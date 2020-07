MENGERIKAN, LIHAT Istri Rekam Detik-detik Suami Tewas di Jalan saat Coba Motor Baru, Hidup Lengkap

POS KUPANG.COM-- - Kisah seorang istri yang tak sengaja rekam detik-detik kepergian suami viral di laman Facebook.

Akun Facebook Dalila Zolkifli awalnya hanya membagikan sedikit kebahagiaan suaminya.

Namun sayangnya, kebahagiaan sang suami berujung petaka.



Dalila menuliskan bagaimana sosok suaminya yang sedang bahagia hendak membeli motor yang selama ini dia inginkan.

"Katanya dah lama cari moto seperti ini. Body besar, tapi slow, idaman sangat. He once said 'Kalau la abang dapat motor ini, hidup abang dah complete'," tulis keterangan akun Dalila Zolkifli.

Terlihat Dalila merekam detik-detik suaminya bertransaksi motor sport berwarna biru tersebut dari dalam mobil.

Dalila menuliskan akan mengusik suami jika sudah sampai di rumah.

"Masa ni aku tahu dia happy gila. Mesti renyih tak berhenti tu, tak sabar sampai rumah usik dia," tulis Dalila lagi.

Kisah istri rekam detik-detik suami tewas kecelakaan

Saat suami sudah membawa pulang motor idamannya, Dalila masih mengikuti rapat-rapat sang suami.

Dalila sudah merasakan hal yang mengkhawatirkan.