Aurel Hermansyah Kaget Single Kepastian Trending YouTube Kalahkan Blackpink: Kayak Mimpi!

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Aurel Hermansyah tidak menyangka, single terbarunya berhasil menduduki trending nomoer satu di YouTube Indonesia.

Diberitakan sebelumnya, Aurel Hermansyah merilis single barunya berjudul 'Kepastian'.

Video klip Kepastian dirilis oleh MyMusic Record pada 3 Juli 2020 lalu.

Lagu baru Aurel Hermansyah itu sukses menarik perhatian para pencinta musik Tanah Air.

Lagu tersebut bahkan sempat mengalahkan girl band asal Korea Selatan, Blackpink.

Sebelumnya, Blackpink merilis vidoe klip terbaru lagu 'How You Like That'.

Video tersebut awalnya bertahan cukup lama di trending satu YouTube Indonesia.

Setelah lagu Aurel rilis, posisi trending lagu 'How You Like That' pun sempat tergeser.

Lagunya sempat menjadi trending satu, Aurel mengaku tidak menyangka.