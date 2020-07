YUK MAKAN Bakso Lobster Permata, Pembeli Rela Antre Hingga 5 Jam, Harga Rp 200 Ribu, LEZAT

POS KUPANG.COM--- "Sabar bos, sabar, lagi on the way," ujar Arief Rianggowo, pemilik Bakso Lobster Permata dengan logat khas Jawa, Jumat (10/7/2020).

Bakso Lobster Permata itu berlokasi di Perumahan Permata Regensi Jalan Bosih, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi.

Gerai bakso lobster Arief itu hanya berukuran 3X6 meter, akan tetapi cukup ramai pembali.

Pembeli padati gerai Bakso Lobster Permata di Perumahan Permata Regensi, Jalan Bosih, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jumat (10/7/2020). (WARTA KOTA/MUHAMMAD AZZAM)



Pukul 13.00 WIB, gerainya hampir tak terlihat karena dipenuhi pembeli.

Para pembeli itu antre mengular cukup panjang di pinggir gerai yang dibatasi tali rafia.

Area perumahan itu mendadak selalu ramai dan macet.

Apalagi, deretan motor maupun mobil terparkir di sepanjang jalan perumahan tersebut.

Arief terlihat tenang dalam melayani pembeli yang cukup banyak itu, baru siang hari stok bakso lobsternya sudah habis.

Dengan speaker corong, Arief memberi penjelasan bakso lobster itu tengah diambil kembali.

"Lagi diambil lagi, tunggu sekitar 10-15 menit ya," ucapnya.