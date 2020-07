Ingat Siwi Sidi?Pramugari Garuda yang Dipecat karena Isu Gundik itu, Penampilannya Kini Berubah Total 

POS-KUPANG.COM - Kasus pramugari jadi simpanan petinggi Garuda sempat heboh pada tahun 2019. Ada dua wanita cantik yang namanya disebut-sebut sebagai simpanan petinggi Garuda.

Salah satunya pramugari bernama Siwi Sidi.Setelah isu itu, Siwi Sidi seperti hilang ditelan bumi.

Setelah lama menghilang mantan Pramugari Maskapai Garuda Indonesia itu muncul dengan penampilan baru.

Potret Siwi SidiSiwi Sidi pun sempat membenarkan bahwa dirinya memang keluar dari Garuda Indonesia.Namun, perempuan yang ogah disebut 'gundik' oleh netizen ini mengungkap bahwa dirinya mengundurkan diri karena pilihan keluarga, bukan dipecat.Baru-baru ini, Siwi Sidi pun sempat menceritakan tentang perlakuan netizen saat dirinya terkena isu wanita simpanan di Instastory @w_hadinata, Kamis (7/2/2020).

Awalnya, Siwi mengutip tentang ciri perempuan yang memiliki pikiran kuat dan ambisius."Never apologize for being ambitious, confident ,and a strong minded woman (jangan pernah meminta maaf karena menjadi wanita yang ambisius, nyaman, dan memiliki pemikiran yang kuat)," tulisnya.