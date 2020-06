Update Corona Sumba Timur - 65 Sampel Swab Belum Ada Hasil

Kepala Dinas Kesehatan Sumba Timur, dr. Chrisnawan Try Haryantana

POS-KUPANG.COM | WAINGAPU - Sebanyak 65 sampel swab dari Kabupaten Sumba Timur belum ada hasil. Total sampel atau spesimen swab yang dikirim sampai saat ini sebanyak 256 sampel.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Posko Percepatan Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease ( Covid-19) Kabupaten Sumba Timur, Jumat (26 /6/2020), menyebutkan, total sampel swab yang dikirim selama ini untuk diperiksa PCR di Laboratorium Bio Molekuler RSUD Prof.WZ.Johannes Kupang sebanyak 256 sampel.

Dari jumlah itu, ada 17 sampel terkonfirmasi positif dan 174 sampel negatif. Sementara 65 sampel belum ada hasil.

Pasien positif Covid-19 sebanyak sepuluh orang dan delapan orang sudah sembuh. Masih ada dua pasien yang masih menjalani perawatan di RSUD Umbu Rara Meha Waingapu.

Pelaku perjalanan di Sumba Timur sebanyak 5.507 orang dengan rincian, 4.505 orang telah selesai masa karantina mandiri dan 1.002 orang masih karantina mandiri.

Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebanyak 181 orang dan 179 orang telah selesai dipantau dan dua orang masih dipantau.

Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak empat orang dan keempat orang telah selesai dipantau.

Orang Tanpa Gejala (OTG) ada 164 orang dan 59 orang selesai dipantau dan ada 105 orang yang masih dalam pemantauan.

Kepala Dinas Kesehatan Sumba Timur,dr. Chrisnawan Try Haryantana sebelumnya mengimbau masyarakat Sumba Timur agar saat penerapan tatanan normal baru atau new normal ini supaya tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah dikeluarkan oleh WHO dan juga dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. (Laporan Reporter POS -KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)