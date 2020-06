Rambut Baru Daniel Adnan Suami Tara Basro Pasca Menikah Jadi Sorotan, Makin Tampan!

POS-KUPANG.COM - Daniel Adnan baru saja memotong rambut gondrong yang menjadi ciri khasnya. Reaksi Tara Basro tuai sorotan.

Beberapa waktu terakhir nama Tara Basro memang menjadi perhatian banyak orang.

Hal itu menyusul pernikahannya dengan aktor Daniel Adnan.

Pemilik nama lengkap Andi Mutiara Pertiwi Basro tersebut memperlihatkan dua buah tangan yang saling bersentuhan di atas air.

Terlihat pula cincin di jari manis masing-masing tangan.

Baru-baru ini Tara pun membagikan aktivitasnya setelah resmi menjadi istri Daniel.

Daniel Adnan potong rambut gondrongnya (Instagram @tarabasro)

Ia sempat mengunggah momen saat Daniel memutuskan memotong rambut gondrong yang menjadi ciri khasnya.

Lewat unggahan di Instagram Story pada Sabtu (20/6/2020), Tara nampak berseloroh tak lagi mengenali suaminya tersebut.

"Wait..who is dis?? @kieferlippens what didi u do to my husband?" tulis Tara.

Daniel pun juga sempat mengunggah gaya rambut barunya di Instagram.

Ia mengaku terakhir kali dirinya berambut pendek ialah 7 tahun yang lalu.