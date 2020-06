Tara Basro: Pamer Cincin

POS-KUPANG.COM - Artis peran Tara Basro dikabarkan menikah dengan aktor Daniel Adnan. Apalagi, hubungan asmara mereka jarang terekspose oleh publik.

Kabar pernikahan keduanya membuat heboh publik setelah Tara Basro mengunggah foto yang memperlihatkan tangan perempuan dan laki-laki mengenakan cincin pada jari manis tangan kanan. "Semesta menyatukan," tulis Tara Basro dalam keterangan unggahannya.

Tidak hanya Tara Basro, Adnan juga mengunggah foto dan menyematkan keterangan yang senada.

Agus, manajer Adnan mengaku tidak mengetahui kabar pernikahan keduanya. Agus mengatakan belum mendapatkan informasi dari Adnan.

"Nah itu, aku juga enggak tahu karena enggak ada kabar dari Adnan nya sih, enggak ada informasi dari Adnan nya," ucap Agus kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Kamis (18/6/2020).

Sementara itu, artis peran Asmara Abigail yang juga rekan dekat Tara Basro enggan memberikan komentar. Asmara Abigail menyarankan untuk memanjatkan doa agar Tara Basro dan Daniel Adnan selalu berbahagia.

"Hai, doakan saja dan ditunggu dari yang bersangkutan ya. Kita saling doakan kebahagiaan ya," ujar Asmara Abigail.

Selang beberapa jam menghebohkan publik, Tara Basro kembali mengunggah foto dalam Instagram story-nya. Dalam unggahan itu, Tara Basro memamerkan hal yang sama, dua tangan perempuan dan laki-laki yang mengenakan cincin di jari manis.

Pemeran film Perempuan Tanah Jahanam itu menyisipkan satu kata, yakni "menikah". Namun, hanya berselang beberapa waktu Tara Basro menghapus postingan tersebut.

Selisih beberapa menit postingannya dihapus, pemilik nama lengkap Andi Mutiara Pertiwi Basro itu kembali mengunggah di Instagram Story-nya lagi.

Unggahan ini merupakam tangkapan layar sebuah twit Twitter-nya. Twit tersebut merupakan kalimat kiasan dengan menggunakan Bahasa Inggris. "No longer testing the water, we are.. IN THE WATER!!! #married," tulis Tara Basro.

Kendati demikian, banyak publik yang masih ragu dengan pernyataan Tara Basro dalam akun Twitter itu. Sebab, perempuan kelahiran Juni 1990 itu belum menyatakan secara gamblang. (kompas.com)