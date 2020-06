Pengakuan Paula Verhoeven, Istri Baim Wong, Akui Sering Berantem, Kaget Banyak Mantannya! 

POS-KUPANG.COM - Pasangan selebritis Baim Wong dan Paula Verhoeven ternyata kerap beradu argumen soal pembuatan Konten.

Seperti diketahui, Baim Paula menjadi salah satu kanal YouTube dengan subscribers terbanyak, yakni mencapai 14,3 juta.

Paula Verhoeven mengaku sering malas ketika awal-awal kerap diminta membuat Konten YouTube oleh Baim Wong.

"Ya iyalah (sering berantem). Dulu paling males kalau disuruh bikin Konten, kok ya syuting lagi, syuting lagi," kata Paula Verhoeven kepada Melaney Ricardo, dikutip dari kanal YouTube Melaney, Kamis (17/6/2020).

Paula Verhoeven yang awalnya bukan berasal dari kalangan artis memang sempat merasa tidak nyaman kehidupan pribadinya kerap dijadikan Konten.

"Tapi sebenarnya that's a price you have to pay. Jadi, akhirnya kita berpikir positif saja, bersyukur saja ini mungkin jalannya which is juga positif," kata Paula Verhoeven.

Paula Verhoeven juga merasakan ada dampak positif yang didapat dari Konten-Konten YouTube yang dibuatnya bersama Baim Wong.

Ibu satu anak ini menjadi lebih bisa berbicara di depan kamera karena sebelumnya merasa kaku di hadapan kamera.

Baim Wong dan Paula Verhoeven membuat kanal YouTube pada Agustus 2018.

Selain menghadirkan bantuan-bantuan kepada orang yang membutuhkan, kanal YouTube Baim Paula ini juga sering menampilkan vlog harian keluarga mereka.