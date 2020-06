Face Painting Belum Digemari di NTT, Bisa Untuk Pinangan dan Pernikahan

POS-KUPANG.COM|KUPANG - Face painting atau lukisan wajah merupakan salah satu bagian dari seni lukis sekaligus makeup.

Seni yang satu ini memang masih jarang dijumpai dan belum begitu familiar di daerah Nusa Tenggara Timur (NTT).

Face painting sudah banyak dilakukan masyarakat luar, terutama mereka yang merayakan pesta Halloween yang identik dengan kostum dan make up unik.

Make up dekoratif ini juga biasa digunakan untuk make up karakter di acara-acara tertentu seperti drama musikal, pementasan teater, atau acara lainnya yang membutuhkan make up karakter.

Meski belum populer di NTT, bukan berarti tidak ada orang NTT yang melakukannya.

Salah satu pelukis wajah di Kota Kupang, Merlyani Sir, sering mengeksplor wajahnya sendiri dengan bahan dan alat seadanya, karena menurutnya, bahan untuk melukis wajah secara profesional masih sulit didapatkan di Kota Kupang bahkan di Indonesia.

"Gambarnya pakai eyeliner. Warna nanti disesuaikan dengan make up," katanya.

Untuk wajahnya sendiri ia biasanya memakai cat air untuk warna yang lebih terang karena kulitnya tidak sensitif jadi bisa dipakai.

Sementara jika ada yang memintanya melukis tangan atau badan, ia menggunakan crayon khusus face painting yang waterproof sehingga tahan lama.

"Kalau untuk (melukis) orang lain biasanya saya pakai crayon untuk face painting waterproof tersedia di Toko Gramedia," ujarnya.

