Pendeta Emmy Sahertian memimpin kebaktian dalam In Loving Memory Opa Peter Apollonius Rohi

Mengenang Kepergian Sang Jurnalis NTT, Peter Apollonius Rohi

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Kabar berpulangnya tokoh pers Indonesia asal Nusa Tenggara Timur (NTT), Peter Apollonius Rohi pada Rabu (10/06/2020) di Rumah Sakit Katolik St. Vincentius A Paulo, Surabaya, menjadi duka tersendiri bagi masyarakat NTT.

Sebagai jurnalis, Opa Peter, begitu ia disapa, banyak memberikan sumbangsih dalam dunia jurnalistik di Indonesia, khususnya NTT.

Untuk mendoakan kepergian sang jurnalis, Forum Akademia NTT menyelenggarakan malam renungan yang dilakukan secara virtual bersama pendeta Emmy Sahertian pada pukul 19.25 WITA di gedung kantor Institute of Resources Governance and Social Changes (IRGSC), Kupang.

Tak banyak orang yang hadir dalam acara renungan tersebut. Jaraknya juga diatur sedemikian rupa sesuai dengan protokol kesehatan saat ini.

Kedua anak almarhum yang sedang berada di luar NTT yakni Engelbert Johannes Rohi (Jojo) yang sedang berada di Jakarta dan Joaquim Rohi (Inyo) yang sedang berada di Moscow juga ikut dalam renungan virtual tersebut.

Anak sulungnya, Jojo Rohi, dalam kesempatan itu mengapresiasi persekutuan yang dibangun untuk mengenang kepergian sang ayah.

"Saya sangat mengapresiasi persekutuan kita malam ini" ujarnya.

Ia menjelaskan, almarhum ayahnya dikuburkan dengan protokol Covid-19 meskipun belum diketahui hasilnya apakah negatif atau positif.

Seluruh keluarga, katanya, merelakan sang ayah dimakamkan tanpa upacara sebagai orang Kristen demi kebaikan bersama.