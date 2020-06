5 Fakta Han So Hee, Pelakor Cantik di Drama Korea The World of The Married yang Sukses Bikin Emosi

Jadi Pelakor Cantik , Han So Hee Blak-blakan Tanggapi Nyinyiran dan Huhatan Natizen Indonesia, Marah?

POS KUPANG.COM -- Kebiasaan orang Indonesia yang gampang baper menyaksikan film-film bernuansa romantis yang penuh dengan drama rebutan cinta hingga kehadiran pelakor bukan hal baru

Para artis memerankan tokoh antagonis kerap menjadi sasaran cacian dan makian di laman media sosial sang artis

Hal ini pula berimbas pada bintang cantik Korea , Han So Hee yang menjadi pelakor cantik dalam darama korea he World of The Married yang dinyir-nyinyir habis-habisan di Indonesia

Akhirnya aktris peran Han So hee, menanggapi kebencian dan nyinyiran netizen Indonesia, saat ia memerankan Da Kyung di The World of The Married

Hal itu ia ungkapkan dalam wawancara eksklusif dengan Korea Herald baru-baru ini.

Nasib Yeo Da Kyung di episode 15 drama korea The World of The Married setelah mendengar pengakuan mengejutkan Ji Sun Woo (Istimewa)

Drama Korea The World of The Married berhasil melambungkan nama Han So Hee sebagai aktris pendatang baru.

Seperti diketahui, Han So Hee memerankan tokoh Yeo Da Kyung.

The World of The Married sendiri menceritakan tentang kehidupan pasangan suami istri, Ji Sun Woo dan Tae Oh.

Ji Sun Woo merasa sang suami selingkuh darinya.