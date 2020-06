Satpol PP TTS Tak Kenal Libur Akibat Covid 19

POS-KUPANG. COM | SOE -- Kasat Pol PP Kabupaten TTS, Benediktus Maulesu, S.Sos mengatakan, seluruh pegawai Satpol PP pada Senin (8/6/2020) masuk berkantor seperti biasa.

Dikatakannya, sebelum diberlakukannya new normal, Satpol PP tetap masuk kantor seperti biasa.

"Kami ini bukan karena new normal baru semua masuk kantor. Kami tidak kenal yang namanya masuk pakai shift. Pegawai kita ada 56 orang kita bagi untuk jaga pos di batu bupati, kawal bupati, jaga di rujab Bupati dan Wakil Bupati TTS dan juga stand by di pemadam kebakaran. Jadi kalau yang lain baru masuk kantor normal karena ada new normal, kami tidak ada libur walau ada Covid 19," ungkap Mauleseu kepada POS-KUPANG.COM, Senin (8/6/2020) di ruang kerjanya.

Dengan adanya Covid 19 lanjut Mauleseu, justru beban tugas Satpol PP bertambah. Karena harus stand by menjaga posko Covid di batu putih. Selain itu, Satpol PP juga harus melakukan patroli keliling.

Ketika ditanyakan apakah dengan uang lembur untuk Anggota yang stand by di posko batu putih, Mauleseu mengaku, tidak ada.

"Kita di kantor ini setiap hari paling hanya 6 orang saja. Paling pegawai bagian tata usaha dan keuangan, sedangkan yang lain stand by di lapangan semua," jelasnya.

Terpisah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten TTS, Denny Nubatonis,SE Yang dikonfirmasi kehadiran pegawai pasca berlaku new normal mengatakan, untuk hari Senin (8/6/2020) dari 20 pegawai Kominfo hanya satu orang pegawai yang tidak masuk karena sedang mengalami sakit stroke.

Seluruh pegawai sudah masuk seperti biasanya dengan tetap melakukan protokol kesehatan.

• Belum Ada Pengaduan Terkait Penyelewengan Penyaluran BST dan BLT di Kejari TTS

"Kita hanya satu yang tidak masuk, Pak Moses Faot karena sedang alami stroke. Sisanya masuk seperti biasa. Kita wajibkan mencuci tangan ketika masuk dan keluar kantor, menggunakan masker dan wajib menjaga jaga jarak. Karena pegawai kita sedikit, jarak antar pegawai masih aman," jelasnya. (Laporan Reporter Pos-Kupang. Com, Dion Kota)