Kondisi Najwa Shihab Bikin Sedih Harus Jalani Pemulihan Tindakan Medis, Banjir Doa Netizen 

POS-KUPANG.COM - Kabar sedih datang dari pembawa acara kondang Najwa Shihab, para netizen pun banyak yang berdoa baginya.

Yap, Najwa Shihab dikabarkan sedang dalam kondisi sakit.

Hal itu membuatnya tidak bisa memandu tayangan Mata Najwa, yang biasa tayang secara langsung setiap Rabu malam di Trans 7.

Dalam akun Instagram-nya, Najwa Shihab mengabarkan bahwa tayangan Mata Najwa semalam sudah diambil, sebelum ia mendapat perawatan medis.

Najwa berharap bisa segera pulih dan kembali memandu acara Mata Najwa.

"Saya masih proses pemulihan tindakan medis.

Insya Allah minggu depan sdh lebih baik jadi akan bisa live lagi, aamin," tuturnya.

• Reaksi Mengejutkan Najwa Shihab Saat Gus Miftah Beri Jawaban Soal Lebih Takut Allah atau Corona?

• Mata Najwa Tadi Malam Seru! Najwa Shihab Minta Rhenald Kasali Ungkap Potensi Bisnis Saat Covid-19

Sementara itu, sejumlah warganet mendoakan kesembuhan putri pemuka agama Quraish Shihab tersebut.

Tak sedikit figur publik yang ikut mendoakan kesembuhan Najwa lewat komentarnya.

Mereka di antaranya adalah artis peran Hannah Al Rashid dan sutradara Dimas Djayadiningrat.

"Wishing you a speedy recovery and the best of health," tulis Hannah Al Rashid.

"Kak nana speedy recovery, lahir bathin kuat mandraguna!! Sikaaat," tulis Dimas Djayadiningrat.