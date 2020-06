Aurel Hermansyah Ungkap Ada Yang Ingin Hancurkan Hidupnya, Putri Krisdayanti Nangis Setiap Malam

Aurel Hermansyah Ungkap Ada Yang Ingin Hidupnya Hancur, Putri Krisdayanti Nangis Tiap Malam, Respon Ashanty

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Putri kandung Krisdayanti Aurel Hermansyah mengungkapkan ada pihak yang ingin menghancurkan hidupnya selama ini.

Namun ia bertahan dan akhirnya menjadi wanita yang lebih kuat meski harus menangis setiap malam.

Ashanty pun berikan balasan manis ungkap kasih sayangnya kepada Aurel Hermansyah.

Sepertinya, kehidupan keluarga selebriti Anang Hermansyah tak pernah luput dari sorotan.

Apalagi, sang anak sulung, Aurel Hermansyah baru-baru ini curhat di sosial media tentang menjadi wanita kuat.

Pada akun instagram, kakak Azriel Hermansyah tersebut mengunggah potret seorang wanita disertai dengan quote, Sabtu (06/06/2020).

"I am strong woman.

Everything that's hit me in life I've dealt with on my own.

I've cried myself to sleep.