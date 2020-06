Komiditas Ekspor NTT Dikirim ke Timor Leste

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Lembaga BPS NTT merilis ekspor Provinsi Nusa Tenggara Timur pada bulan April 2020 senilaiUS $ 332.745 dengan volume sebesar 1.043,6 ton mengalami penurunan sebesar 68,74 persen dari ekspor bulan Maret 2020yang sebesar US $ 1.064.530. Nilai ekspor tersebut terdiri dariekspor migas sebesar US $ 1.370 dan ekspor non migas senilai US $331.375.

Kepala BPS NTT, Darwis Sitorus, Selasa (2/6/2020), menyampaikan komoditas ekspor Provinsi NTT bulan April 2020 seluruhnya di kirim ke Timor Leste sebesar US $ 332.745. Komoditas terbesar yang diekspor Provinsi NTT pada bulan April2020 adalah kelompok komoditas Berbagai Makanan Olahan (21)senilai US $ 91.811.

Impor Provinsi Nusa Tenggara Timur pada April 2020 senilai US $3.378.671 dengan volume sebesar 11.083,9 ton dengan komoditasimpor terbesar Bahan Bakar Mineral (27) yang didatangkan dari Malaysia.

Kata Darwis, jika membandingkan kumulatif nilai ekspor sebesarUS $ 4.528.231 terhadap kumulatif nilai impor sebesar US $27.608.744 maka pada tahun 2020 terdapat defisit sebesar US $23.080.513. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati)