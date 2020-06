TERUNGKAP! Kisah Cinta Rumit Syahrini, Reino Barack dan Luna Maya, Ini Isi DM Eks Ariel ke Inces 

POS-KUPANG.COM - Akhirnya terungkap juga cinta rumit antara Syahrini, Reino Barack dan Luna Maya, eks Ariel NOAH.

Maraknya haters yang terus menyerang Syahrini membuat pihak Syahrini akhirnya buka suara.

Dalam acara Hot Room yang tayang pada Sabtu (30/5/2020), adik Syahrini, Aisyahrani membongkar kisah cinta rumit antara Syahrini, Reino Barack dan Luna Maya.

Luna Maya disebutkan pernah mengirim DM kepada Syahrini saat tahu Reino Barack menyusul Syahrini di London pada November 2018 silam.

Hubungan Luna Maya dan Reino Barack sendiri diketahui berakhir pada Agustus 2018.

Saat itu, Syahrini sendiri baru putus dengan pacarnya.

Ia kemudian liburan ke London.

Di sana lah ia pertemuan syahrini dan reino barack terjadi.

Aisyahrani pun sudah menyuruh Syahrini untuk membuka hati karena saat itu Reino Barack sudah bukan milik siapa-siapa.

Pertemuan Reino dan Syahrini itu nampaknya diketahui oleh Luna Maya.

Luna pun disebutkan mengirimkan DM kepada Syahrini.

Syahrini dan Reino Barack di MV Lagu Seumur Hidupku ((Instagram @princessyahrini))

"Setelah keesokan mereka (Syahrini dan Reino) bertemu, Luna DM Syahrini. Bulan November tanggal 9 tahun 2018. Mungkin dia udah tahu. 'Seru ya di London sama Reino hehe salam aja dari saya, semoga kalian bisa bahagia'. Ada love merah, 'all the best'," beber Aisyahrani.