Han So Hee Akui Peran Pelakor di Drama Korea The World Of The Married Telah Mengubah Hidupnya

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Han So Hee yang berperan sebagai Yeo Da Kyung di Drama Korea The World Of The Married mengakui kalau perannya sebagai pelakor di Drakor tersebut benar-benar telah mengubah hidupnya.

Ia mengatakan halini belum pernah terjadi sebelumnya telah memberikan pengakuan besar-besaran kepada beberapa bintang yang sedang naik daun.

Han So Hee yang berperan sebagai Yeo Da Kyung yang dalam cerita.

Sebagai informasi, Da Kyung merupakan perempuan muda yang menjadi selingkuhan Tae Oh, seorang pria beristri.

Baru-baru ini dalam sebuah wawancara, aktris berusia 25 tahun itu berbagi pandangannya tentang keberhasilan drama tersebut dan telah mengubah hidupnya.

"Ini benar-benar mencengangkan. Hidup saya telah berubah. Saya tidak mengatakan saya bahagia bahwa hidup saya telah berubah, tetapi saya maksudkan hidup saya benar-benar telah berubah,"ujarnya dilansir dari Kstarlive, Senin (1/6/2020)

Namun, dia berkomentar bahwa sebenarnya dia bukan orang satu-satunya yang telah mencapai kesuksesan.

Han So Hee mengatakan bahwa dia heran dengan respon luar biasa yang diterima dari pemirsa.

“Hidup saya benar-benar telah berubah. Saya tidak berpikir ini adalah sesuatu yang telah saya capai sendiri. Namun, saya berterima kasih atas semua perhatian, meskipun saya juga menyadari beban yang menyertainya. "ujarnya dilansir dari Hellokpop, Senin 1 Juni 2020.