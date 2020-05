Kecantikan Rachel Parasian Adik Bella Saphira Tuai Pujian, Bukan Orang Sembarangan! 

POS-KUPANG.COM - Penikmat sinetron Tanah Air tentu tak asing lagi dengan sosok aktris cantik Bella Saphira.

Sempat melambung namanya lewat sinetron 'Dewi Fortuna', Bella Saphira justru memutuskan vakum dari dunia hiburan usai dipersunting bos PT Antam, Agus Surya Bakti.

Tak hanya pernikahannya dengan Agus Surya Bakti yang mencuri perhatian, publik juga dibuat penasaran dengan anggota keluarga Bella Saphira.

Dilansir Gridhot dari akun Instagram sang artis @bellasaphiraofficial, wanita kelahiran Magelang itu beberapa kali mengunggah foto bersama sang adik sepupu.

Beberapa waktu lalu Bella Saphira mengunggah sejumlah potret kebersamaannya dengan adik sepupunya yang bernama Rachel Parasian.

• Jadi Istri Petinggi BUMN, Intip Cantiknya Bella Saphira & Puput Nastiti Devi Kenakan Kebaya Mewah

• Masuk Islam 7 Tahun Lalu, Dipersunting Jenderal TNI, Bella Saphira Pamer Foto Cantik Saat Berhijab

• Kisah Cinta Bella Saphira Ternyata Tak Mulus, Sang Suami Pernah Ingkar Janji, Begini Pengakuannya

• Cantik dan Super Humble Begini Keseharian Bella Saphira Saat di Dapur, Jago Masak Loh Ini Buktinya!

• Perjalan Cinta Bella Saphira & Agus Surya Bhakti,Komut Antam Sebut Tak Langsung Jatuh Cinta, Kenapa?

Rupanya sang adik sepupu tengah berulang tahun pada hari itu.

"Happiest Birthday My Dearest Sister (emoji hati)(emoji hati)(emoji hati) My Best Friend," tulis Bellaa Saphira pada unggahannya pada 25 April 2020 lalu.

• Jadi Istri Petinggi BUMN, Intip Cantiknya Bella Saphira & Puput Nastiti Devi Kenakan Kebaya Mewah

• Masuk Islam 7 Tahun Lalu, Dipersunting Jenderal TNI, Bella Saphira Pamer Foto Cantik Saat Berhijab

• Kisah Cinta Bella Saphira Ternyata Tak Mulus, Sang Suami Pernah Ingkar Janji, Begini Pengakuannya

• Cantik dan Super Humble Begini Keseharian Bella Saphira Saat di Dapur, Jago Masak Loh Ini Buktinya!

• Perjalan Cinta Bella Saphira & Agus Surya Bhakti,Komut Antam Sebut Tak Langsung Jatuh Cinta, Kenapa?

Bella pun lantas menceritakan sedikit mengenai sosok sang adik sepupu.

Tumbuh bersama sejak kecil, tentu berbagai pengalaman telah dilalui Bella Saphira dengan adik sepupunya, Rachel Parasia.

"Seseorang yang tumbuh besar bersama-sama denganku. Terlalu banyak hal Terindah, Terlucu, Ter-aneh...untuk diingat," imbuhnya.