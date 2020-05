Bangun Tidur, Rizal Bocah Penjual Jalangkote Kaget Dikasih Angpao THR Rp 10 Juta, Ini Pemberinya

POS KUPANG.COM--Masih ingat Akbar Konyol sang Ajudan Pribadi yang videonya pernah viral?

Ya, pemuda yang kini jadi selebgram tersebut ikut berempati pada Rizal bocah penjual jalangkote yang viral usai jadi korban bully.

Akbar yang memang juga berasal dari Pangkep ikut memberi bantuan bocah berusia 12 tahun ini dengan uang cash sejumlah Rp 10 juta.

Akbar menyebut itu sebagai uang lebaran.

Dalam video yang diunggah diakun instagramnya Akbar tampak memegang segepok uang pecahan Rp 50 ribu sambil memeluk Rizal.

Akbar Konyol kasih THR untuk Rizal bocah penjual jalangkote Rp 10 juta (instagram @ajudan pribadi)

Rizal yang baru bangun tidur tampak syok seakan tak percaya.

"Baru bangun kasian dapat uang Rp 10 juta. semoga berkah ya Allah," tulis Akbar.

Akbar juga mengingatkan pada siapapun untuk tidak membully orang.

"Jangan suka mebuliy stoppp

Minta dihapus videonya