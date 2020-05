Hollywood Cuma Punya Enam Orang Miliarder Ternama Sejagad, Siapa Saja Mereka dan Siapa Idola Anda!

Kanye West menghadiri perhelatan Manus x Machina: Fashion In An Age Of Technology Costume Institute Gala atau yang biasa disebut Met Gala di Metropolitan Museum of Art, New York, Senin (2/5/2016).

POS KUPANG, COM - Banyak yang beranggapan, para selebriti di jagat hiburan Hollywood bergelimang harta. Namun, ternyata cuma sedikit dari mereka yang menyandang gelar miliarder.

Dilansir dari Business Insider, Selasa (12/5/2020), tercatat hanya ada 6 orang miliarder yang dimiliki Hollywood. Akan tetapi, kekayaan yang mereka miliki tak semata-semata karena mereka sukses besar di industri hiburan.

Namun, mereka memanfaatkan kesuksesan mereka untuk berinvestasi dan akhirnya memperoleh pendapatan lebih tinggi dari gaji mereka. Nah, siapa saja miliarder yang dimiliki Hollywood? Berikut ulasannya.

1. Rapper Kanye West

Baru-baru ini dinobatkan sebagai miliarder. Ia memang meraup banyak uang dari penjualan album-albumnya, namun menurut Forbes, brand mode Yeezy yang didirikannya justru menjadi motor kekayaan West.

Forbes mengestimasikan kekayaan suami Kim Kardashian ini mencapai 1,3 miliar dollar AS atau setara sekira Rp 19,3 triliun (kurs Rp 14.918 per dollar AS). Akan tetapi, West mengklaim kekayaannya mencapai 3,3 miliar dollar AS atau sekitar Rp 49,1 triliun.

Menurut Forbes, kekayaan West terbagi antara kepemilikan saham di Yeezy senilai 1,26 miliar dollar AS, uang tunai 17 juta dollar AS, saham 35 juta dollar AS, dan properti 21 juta dollar AS. Kemudian, kendaraan senilai 3,8 juta dollar AS, ternak senilai 297.050 dollar AS, serta utang 53 juta dollar AS bersama sang istri.

2. Kylie Jenner

Pada Maret 2019, Forbes menobatkan Jenner sebagai miliarder termuda, yakni usia 21 tahun. Sebagian besar kekayaan ibu satu anak ini berasal dari perusahaan kosmetiknya, Kylie Cosmetics.

Valuasi Kylie Cosmetics mencapai 1,2 miliar dollar AS atau setara sekira Rp 17,8 triliun setelah diakuisisi mayoritas sahamnya oleh Coty Inc.

3. Jay Z

Jay Z merupakan rapper pertama di dunia yang menyandang gelar miliarder. Kekayaan suami penyanyi Beyonce ini mencapai 1 miliar dollar AS atau setara sekira Rp 14,9 triliun.