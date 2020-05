Rocky Gerung Sebut Ada Menteri Jokowi yang Cemburu pada Anies Baswedan Terkait Bansos Covid-19 

POS-KUPANG.COM - Pengamat Politik, Rocky Gerung menyinggung pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta warga berdamai dengan virus corona.

Ya Rocky Gerung mengatakan sebelum berdamai dengan virus corona, para Menteri Jokowi seharusnya terlebih dulu berdamai dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Sebelumnya, Anies Baswedan menuai kritik dari tiga Menteri soal penyaluran bantuan sosial ( bansos).

Tiga Menteri yang melayangkan kritikannya itu yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Juliari Batubara, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengimbau warga untuk tak bersedih meskipun menjalani bulan Ramadan di tengah pandemi Virus Corona. (YouTube Indonesia Lawyers Club)

Melalui kanal YouTube Kompas TV, Senin (11/5/2020), Rocky Gerung menilai penanganan virus corona seharusnya dilakukan oleh orang-orang di luar pemerintahan.

"Jadi orang ingin Covid ini ditangani lagi di luar kabinet, kira-kira gampangnya begitu," ucap Rocky Gerung.

• 4 Shio Ini Bakal Beruntung di Hari Jumat 15 Mei 2020 Ini, Tiga Shio Ini Dirundung Apes

• Betrand Peto Cemburu Lihat Video Lawas Liburan Keluarga ke Jogja, Hal ini yang Ditanya ke Sarwendah

"Karena orang-orang sudah mumet dan muak lihat kelakuan Menteri di kabinet, inkonsistensi, tidak ada koordinasi."

Rocky Gerung mengatakan, perlu ada sosok pemimpin baru agar penanganan virus corona bisa berjalan maksimal.

Lebih lanjut, Rocky Gerung menyebut Jokowi tak seharusnya mengimbau warga untuk berdamai dengan virus corona.

Sebab, menurut dia virus corona kini menjadi musuh seluruh negara di dunia.

"Kalau mau efektif ya mesti ada the new kind of leadership, yang khusus punya kemampuan untuk mempersuasi publik menerima kenyataan dan bukan menyerah, berdamai dengan corona," ungkap Rocky Gerung.

"Kan yang disebut pandemi bukan soal Indonesia, tapi soal dunia."

Melanjutkan penjelasannya, Rocky Gerung menyebut Jokowi harusnya lebih dulu meminta Menterinya berdamai dengan Anies Baswedan dan sejumlah tokoh lain.