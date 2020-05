Pengajar, Siswa dan Mahasiswa Vokasi Harus Beradaptasi dengan Konsep Link and Match.

POS-KUPANG.COM|JAKARTA - Direktur Jendral ( Dirjen) Pendidikan Sekolah Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud), Wikan Sakarinto mengatakan sumber daya manusia dan pengelola pendidikan vokasi harus beradaptasi dengan konsep peningkatan Link and Match.



Adaptasi bisa dilakukan dengan pembenahan, penguatan, dan inovasi-inovasi yang sesuai dengan poin-poin Link & Match serta agile serta mampu menterjemahkan tantangan dan karakter kompetensi masa depan.

"Selanjutnya, pendidikan vokasi harus mampu berkolaborasi dengan pendidikan akademik dan profesi, untuk menghasilkan hasil riset terapan yang menghilirisasi riset-riset menjadi produk nyata, misalnya dalam bentuk prototype, yang dihilirkan ke pasar, atau industri, atau masyarakat, atau pemerintah, atau stakeholder lainnya, sebagai solusi atas permasalahan nyata," ujar Wikan dalam keterangan tertulis.

Pihak pendidik bahkan bisa mendaftarkan hasil riset terapan menjadi HKI (Hak Kekayaan Intelektual/Paten) dan dipublikasikan ke platform publikasi terapan.

Di sisi lain, calon-calon siswa SMK atau mahasiswa vokasi, harus yakin dan memiliki passion ketika memilih jalur pendidikan vokasi.

Kekuatan keyakinan dan passion tersebut akan menimbulkan kecintaan dan perasaan bahagia ketika menjalani proses pembelajaran.

"Hasilnya, mereka akan lulus dengan kompetensi, keterampilan serta karakter leadership yang unggul, serta menjadi insan berkarakter positif. Jangan sampai masuk SMK atau vokasi, karena tidak diterima di jalur pendidikan lain," ujar Wikan.

Baginya, SDM yang unggul dan kompeten akan sulit tercapai bila ada keterpaksaan tanpa passion dan visi saat menempuh pendidikan vokasi.

"Last but not least, pendidikan vokasi harus mampu menghasilkan entreprenuer-entrepreneur hebat yang akan menjadi pilar kehebatan bangsa," ujarnya.

Link and Match tak sekedar MoU

Menurutnya, Link and Match tak sekedar Memoranding of Understanding (MoU) yang diberitakan di media massa.

Prinsipnya, Link and Match harus betul-betul dalam dan sustain/berkelanjutan, 'pernikahan' tersebut, dan menguntungkan seluruh pihak.

