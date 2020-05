drama korea The World of the Married

Sinopsis & Jadwal Tayang The World of The Married 14, Lengkap Link Nonton Online & Download

POS-KUPANG.COM - Episode 13 Drama Korea atau Drakor The World of The Married episode sudah tayang, Jumat 8 Mei 2020.

Berlangsung seru, berfokus pada kehidupan Joon Young, anak satu-satunya Tae Oh dan Sun Woo, yang menjadi pengutil pascaperceraian orang tuanya.

Selanjutnya, The World of The Married episode 14 akan tayang Sabtu (9/5/2020) malam waktu Korea Selatan.

Preview The World of The Married episode 14 sudah beredar Jumat (8/5/2020) di berbagai akun You Tube.

SInopsis The World of The Married episode 14

Sama seperti The World of The Married episode 13, drama korea yang juga berjudul A World of Married Couple ini untuk episode 14 masih berfokus di Joon Young.

Putra Sun Woo dan Tae Oh ini tampak masih bingung dan galau karena perceraian kedua orang tuanya.

Dari preview tersebut, tampak Joon Young masih tinggal berama Tae Oh dan Da Kyung.

Bahkan, Da Kyung mengatakan kepada Joon Young bahwa mereka telah menjadi anggota keluarga seutuhnya.