PLN berhasil Sinkron PLTMG Kupang Peaker, Sistem Kelistrikan Pulau Timor Semakin Handal

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Nusra optimistis Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas Kupang Peaker commercial operation date (COD) pada semester 1 2020, setelah pada hari sabtu tgl 1 Mei 2020 pukul 10.02 Wita lalu, Engine 1 sinkron dan Engine 2 sinkron, pukul 10.31 Wita Minggu (2/5/2020).

General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara, Yuyun Mimbar Saputra,

mengatakan bahwa proses sinkronisasi merupakan tahapan pengujian kemampuan dan pengujian pembangkit menyalurkan daya ke jaringan listrik yang ada di suatu daerah.

“Kami optimis PLTMG Kupang Peaker ini beroperasi dalam waktu dekat, dan selanjutnya daya dari pembangkit ini akan disalurkan ke jalur transmisi saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 kilo Volt (kV) PLTMG Kupang Peaker ke Gardu Induk Bolok dan jalur Transmisi SUTT 150 kV PLTMG Kupang Peaker ke GI Naibonat, yang artinya kehandalan sistem kelistrikan Timor semakin mambaik," ujar Yuyun.

Sinkronisasi PLTMG yang berlokasi di Dusun Panaf, Desa Lifuleo, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur Tersebut diuji secara Online Bersama dengan PLN Unit Pelaksana Proyek Timor, PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur, perwakilan dari The Consortium of PT Indo Fuji Energi - Jacobsen Elektro AS - PIC Group Inc, dan perwakilan dari Wartsila.

General Manager PT PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur, Ignatius Rendroyoko, melalui Tim PLN UIW NTT, Selasa (5/5/2020), menyebutkan bahwa Proses sinkron dan penyaluran daya dari PLTMG Kupang Peaker 40 MW ini juga menjadi tanda pertama kali Sistem Timor mengoperasikan jaringan transmisi tegangan tinggi 150 kV dengan menyalurkan daya dari PLTMG ke kota Kupang.

"Nantinya instalasi pembangkit listrik dan saluran udara tegangan tinggi ini jelas menambah kekuatan dan kehandalan suplai listrik untuk Kota Kupang dan Sistem Timor semakin handal," jelasnya.

Sementara itu, Manager PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Proyek Timor (UPP Timor), Muhammad Iqbal juga menyampaikan Pengujian secara Online ini adalah langkah praktis yang dilakukan PLN akibat krisis pandemik Covid-19.

“Alhamdulillah, kami sangat bersyukur dengan berhasilnya singkronisasi hari ini, walaupun masih keadaan pandemi seperti sekarang, kami tidak menyerah, kami bahu- membahu menyelesaikan satu per satu tahapan penyelesaian akhir pekerjaan mulai dari sinkron sampai nanti dapat Beroperasi (COD),"ujar iqbal

Rencananya, pertengahan Mei 2020, PLTMG Kupang Peaker ini sinkron unit 2 sesuai jadwal sebelumnya dan proses step loading unit 1 dan 2.

• Kunjungi Janda 80 Tahun Yang Lumpuh, Bupati Tahun Bantu Paket Sembako, Kursi Roda dan Bangun MCK

• BPTP NTT dan IPPTPP Naibonat bersama Komisi II DPRD NTT Panen Padi di Naibonat

• Penyandang Disabilitas Dapat Bantuan Sembako dari Kejari Sumba Timur, Septiani :Terima Kasih Bapak

Muhammad Iqbal juga mengatakan bahwa timnya di UPP Timor selalu intens berkoordinasi dengan semua pihak khususnya kontraktor maupun Upkeeps Timor, terkait tersebut agar tetap sesuai dengan mekanisme dan Standard Operating Procedure yang berlaku.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati).