Tiel Terkejut Harga Gula Naik Drastis

POS-KUPANG.COM | MBAY - Sejak pandemi Covid-19 merebak, harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di Pasar Danga, Kota Mbay-Nagekeo mengalami kenaikan. Gula, bawang dan jenis barang lainnya terpantau naik drastis.

Kepala Dinas Koperindag Nagekeo, Tiel Djawariah, menyebut harga normal gula per karung Rp 650.000, kini naik mencapai Rp 810.000 per karung. "Garga per kilogram Rp 19.000 -Rp 21.000. Kalau yang normal dulu Rp 560.000 itu saya beli beberapa waktu lalu. Ketika masa Covid-19 harga terakhir menjadi Rp 835.000 per karung," ungkap Tiel sambil terkejut, Kamis (30/4/2020).

Tiel mengaku setiap saat selalu mengecek dan memantau semua harga bahan pokok di sejumlah pasar di Nagekeo. "Terakhir itu harga gula Rp 35.000/kg. Selama ini pantau dan kami terus cek. Pernah harga gula tembus Rp 900.000 per karung," ungkapnya.

Sementara harga telur ayam saat ini, Tiel menyebut Rp 53.000 hingga Rp 55.000 per papan. Harga bawang putih juga mengalami kenaikan.

"Kalau bawang aman. Bawang merah Rp 35.000/kg, bawang putih Rp 50.000/kg yang naik. Harga semua jenis sembako naik," ungkapnya.

Pedagang di Pasar Danga, Susanti (30) mengharapkan pemerintah selalu memantau harga bahan pangan di pasar. Ketika dipantau, katanya,para agen tidak semena-mena menaikkan harga.

"Kami ini kan beli dari mereka. Kalau tidak dipantau memang susah. Kami harap agar Pemda Nagekeo selalu cek harga sembako di paasar," harap Susanti. (gg)