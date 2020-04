Pariwisata Terkena Dampak Covid-19

POS-KUPANG.COM - KETUA Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies ( ASITA) Provinsi NTT Abed Frans mengatakan, tidak ada pengaruhnya lagi terhadap dunia pariwisata dengan dilarangnya maskapai penerbangan untuk terbang di Indonesia.

"Karena memang, pariwisata sendiri sudah duluan terkena dampaknya saat awal mula diumumkan oleh pemerintah. Tapi kita harapkan akan cukup berpengaruh positif bagi pencegahan penyebaran Covid-19 ini," kata Abed Frans di Kupang, Minggu (26/4/2020).

Ia menegaskan, bandara tidak tutup. Hanya pesawat tidak mengangkut penumpang umum saja. "Dan kalau pun tetap mengangkut penumpang umum saat ini, penumpangnya tidak banyak karena masyarakat sedang melaksanakan phisical distancing," ujarnya.

"Beberapa daerah malah sudah melakukan PSBB, kekhawatiran orang untuk bepergian karena khawatir terkena virus Corona. Setiap pemda pun sedang melarang perjalanan dinas dan airlines juga membatasi jarak duduk penumpang di dalam pesawat," paparnya.

Menurut Abed Frans, keuntungan dari penjualan tiket penerbangan sudah tidak bisa dijadikan sebagai pegangan hidup travel agent. "Karena komisi penjualan tiket itu sudah sejak beberapa tahun yang lalu selalu ditekan oleh pihak airlines," tandas Abed Frans. (yen)