Doa Noah Sinclair untuk Sang Ayah Ashraf Sinclair, Bunga Citra Lestari Ungkap Duka di Awal Ramadhan

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Ramadhan tahun ini menjadi moment berbeda yang dirasakan Bunga Citra Lestari ( BCL ). Bersama dengan NOAH Sinclair, BCL menjalankan ibadan puasa tanpa sang suami, Ashraf Sinclair yang meninggal dua bulan lalu.

Hampir 2 bulan ditinggal Ashraf Sinclair, Noah Sinclair rupanya telah mulai menerima keadaan dan mengikhlaskan kepergian sang ayah.

Bunga Citra Lestari (BCL) dan putra semata wayangnya, Noah Sinclair pun mencoba untuk bangkit dan terus melanjutkan hidup.

Tahun ini menjadi tahun cobaan untuk keluarga penyanyi Bunga Citra Lestari (BCL).

Bagaimana tidak, suami Bunga Citra Lestari (BCL) sekaligus aktor, Ashraf Sinclair pergi menghadap Sang Pencipta pada 18 Februari 2020 lalu.

Dalam sebuah unggahan akun Instagram milik fans keluarga The Sinclair pada Jumat (10/4/2020), Noah Sinclair tampak mendoakan sang ayah.

Dengan mengenakan baju berwarna olive dengan kopyah berwarna cokelat, Noah Sinclair bersemangat mengirim doa untuk Ashraf Sinclair.

"Hello daddy, i wanna pray for you (halo ayah, aku ingin berdoa untukmu),"

"Allahumma fighfirlii wa liwaa lidhayya warham humaa kamaa rabbayaa nii shokhiroon ," lantunan doa dari Noah Sinclair yang diunggah akun Instagram @thesinclairsfamily.