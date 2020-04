Drakor The King: Enternal Monarch Capai Rating Tertinggi, Kim Go Eun Ungkap Fakta Mengejutkan Ini

Wow Kim Go Eun bilang apa nih penasaran akunya..

POS-KUPANG.COM- Selamat Drama Korea The King: Enternal Monarch capai rating tertinggi bareng The world of Married di episode 1 dan 2 penayangan.

Aktris Kim Go Eun membeberkan harapannya terhadap Drakor The King Eternal Monarch.

Seperti yang diketahui, Kim Go Eun menjadi pemeran utama wanita di Drakor The King Eternal Monarch.

Dalam drama The King Eternal Monarch, Kim Go Eun menjadi lawan main Lee Min Ho.

Menjadi satu di antara Drakor yang ditunggu-tunggu, Kim Go Eun tentu saja memiliki harapan untuk The King Eternal Monarch.

Hal ini diungkap oleh Kim Go Eun saat wawancara majalah Elle untuk edisi bulan Mei.

"Aku sangat menantikan ini dan berharap drama ini bisa dinikmati banyak orang.

Karena ini adalah pertama kalinya aku kembali main drama," tutur Kim Go Eun.

Diakui Kim Go Eun, ia khawatir mengecewakan penonton.