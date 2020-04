Terungkap Ini Alasan Dewi Sandra Tak Ucapkan Duka untuk Glenn, Jawaban Tersirat Singgung Privasi

Terungkap Ini Alasan Dewi Sandra Tak Ucapkan Duka untuk Glenn Fredly, Jawaban Tersirat Singgung Privasi

POS-KUPANG.COM - 10 hari berlalu atas meninggalnya Glenn Fredly rupanya membuat sang mantan istri, Dewi Sandra mendapatkan kritik dari warganet.

Pasalnya, warganet menilai bila Dewi Sandra tak memberikan rasa belasungkawa atas kepergian Glenn Fredly untuk selamanya.

Mendapati dirinya dikritik, Dewi Sandra lantas angkat suara dan menjelaskan mengapa dirinya tak menuliskan ucapan duka cita untuk Glenn Fredly.

Namun, pernikahannya dengan Glenn hanya bertahan 3 tahun saja, tepatnya mulai tahun 2006 - 2009.

Hingga akhirnya pada tahun 2011, Dewi Sandra melabuhkan hati ke suaminya sekarang Agus Rahman.

Usai kepergian Glenn Fredly, sekitar seminggu lebih akhirnya Dewi mengunggah postingan yang punya makna tersirat lewat Instagram pribadinya.

Ia mengungkapkan isi hatinya dalam unggahan itu dan seakan menjawab rasa penasaran dari warganet.

Dalam postingan Dewi bertuliskan 'Not every part of your private life needs to be public, (Tidak setiap bagian hidup pribadi bisa dipublikasi)'.