KPop BTS
SEDANG BERLANGSUNG LIVE STREAMING Konser Online BTS Bang Bang Con di Bangtan TV, ARMY Wajib Nonton
SEDANG BERLANGSUNG LIVE STREAMING Konser Online BTS Bang Bang Con di Bangtan TV, ARMY Wajib Nonton
POS-KUPANG.COM - Sesuai janji, Boygroup BTS menggelar konser onlinenya, hari ini Sabtu (18/4/2020). Konser online hari ini berlangsung pukul 10.00 WIB hingga Minggu (19/4/2020).
Tak main-main, konser online ini akan ditayangkan selama 24 jam. Konser ini demi mengurangi kerinduan para fans pada Bangtan Boys (BTS).
Big Hit Entertainment menayangkan konser-konser mereka di kanal YouTube BANGTANTV, dan aplikasi Weverse.
Konser online dimulai pada Sabtu (18/4/2020) mulai pukul 10.00 WIB hingga Minggu (19/4/2020) keesokan harinya.
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