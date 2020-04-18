KPop BTS

SEDANG BERLANGSUNG LIVE STREAMING Konser Online BTS Bang Bang Con di Bangtan TV, ARMY Wajib Nonton

SEDANG BERLANGSUNG LIVE STREAMING Konser Online BTS Bang Bang Con di Bangtan TV, ARMY Wajib Nonton

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Noam Galai/Getty Images/AFP
Boyband asal Korea Selatan BTS tampil di acara Dick Clarks New Years Rockin Eve With Ryan Seacrest 2020 di New York City, pada 31 Desember 2020.

POS-KUPANG.COM - Sesuai janji, Boygroup BTS menggelar konser onlinenya, hari ini Sabtu (18/4/2020). Konser online hari ini berlangsung pukul 10.00 WIB hingga Minggu (19/4/2020).

Tak main-main, konser online ini akan ditayangkan selama 24 jam. Konser ini demi mengurangi kerinduan para fans pada Bangtan Boys (BTS).

Big Hit Entertainment menayangkan konser-konser mereka di kanal YouTube BANGTANTV, dan aplikasi Weverse.
Konser online dimulai pada Sabtu (18/4/2020) mulai pukul 10.00 WIB hingga Minggu (19/4/2020) keesokan harinya.

 

Berikut ini konser-konser yang akan ditayangkan di kanal YouTube BTS, BANGTAN TV, tersebut:

- 2015 BTS LIVE [Most Beautiful Moment In Life On Stage]

- 2016 BTS LIVE [Most Beautiful Moment In Life On Stage: Epilogue]

- BTS 2014 LIVE TRILOGY: EPISODE II The Red Bullet (2014 Memories)

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- BTS 3rd MUSTER [ARMY.ZIP+]

- 2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE III THE WINGS TOUR IN SEOUL

- 2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE III THE WINGS TOUR THE FINAL (2017 Memories)

BTS 4th MUSTER [HAPPY EVER AFTER]

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Editor: Eflin Rote
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