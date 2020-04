ARMY Bersiap, BTS Bakal Gelar Konser Online, Catat Waktunya Bisa Akses Gratis lho! Intip Caranya

POS-KUPANG.COM - Boyband asal Korea Selatan BTS akan menggelar konser online.

Konser ini sebagai pengobat rindu para ARMY, fans BTS, selama menjalani social distancing lantaran penyebaran virus corona.

Konser akan digelar pada Sabtu dan Minggu 18-19 April 2020

Dalam konser online bertajuk Bang Bang Con ini, BTS akan menyiarkan rekaman konser mereka selama bertahun-tahun.

Melalui gelaran itu, BTS mengajak para ARMY merasakan sensasi menonton konser sebenarnya, meskipun via online.

• Bagian Tubuh V BTS Ini Paling Seksi & Susah Ditiru, Dokter Bedah Plastik Angkat Tangan

• Ubah Tampilan, V BTS Kian Ikonik dan Rupawan, Bagaimana Tanggapan ARMY di Tengah Virus Corona?

• Tak Punya Tatto dan Suka Basket, Inilah Deretan Fakta Menarik Soal Suga, Rapper di Grup BTS

• Empati BTS untuk Indonesia Lawan Corona, Ini Pesan Menggugah Jungkook, Kim Tae Hyung dan RM BTS

• Jadi Golden Maknae, Intip Momen Menggemaskan Jungkook BTS Dijuluki Si Bayi di Grup, ARMY Baper!

• ARMY Harus Tahu, Deretan Fakta Ungkap Sisi Lain Jungkook BTS, Nama Asli & Kepribadian Sesungguhnya

Pada 10 April 2020 tengah malam waktu Korea, BTS mengumumkan tentang konser akhir pekan mereka berjudul Bang Bang Con ini.

Acara streaming ini akan memberi pengalaman berbeda kepada para penggemar BTS di rumah, seolah menyaksikan konser live BTS.

Melansir twitter @bts_bighit, BigHit selaku agensi yang menaungi BTS mengumumkan konser Bang Bang Con ini akan diselenggarakan mulai 18 April hingga 19 April 2020 pada siang hari waktu Korea dan bisa ditonton melalui chanel Youtube BANGTAN TV.

Konser Online BTS (Instagram @bts.bighitofficial)

Konser online ini akan mencakup konser-konser lawas BTS dari tahun 2014-2017. Rencananya pada tanggal 18, BANGTAN TV akan menyiarkan 4 pertunjukan.

Di antaranya adalah 2015 BTS LIVE [Most Beautiful Moment In Life On Stage], 2016 BTS LIVE [Most Beautiful Moment In Life On Stage: Epilogue], BTS 2014 LIVE TRILOGY: EPISODE II The Red Bullet (2014 Memories), dan BTS 3rd MUSTER [ARMY.ZIP+].

• Bagian Tubuh V BTS Ini Paling Seksi & Susah Ditiru, Dokter Bedah Plastik Angkat Tangan

• Ubah Tampilan, V BTS Kian Ikonik dan Rupawan, Bagaimana Tanggapan ARMY di Tengah Virus Corona?

• Tak Punya Tatto dan Suka Basket, Inilah Deretan Fakta Menarik Soal Suga, Rapper di Grup BTS

• Empati BTS untuk Indonesia Lawan Corona, Ini Pesan Menggugah Jungkook, Kim Tae Hyung dan RM BTS

• Jadi Golden Maknae, Intip Momen Menggemaskan Jungkook BTS Dijuluki Si Bayi di Grup, ARMY Baper!

• ARMY Harus Tahu, Deretan Fakta Ungkap Sisi Lain Jungkook BTS, Nama Asli & Kepribadian Sesungguhnya

Sedangkan pada hari kedua, BANGTAN TV akan menyiarkan konser lanjutan yakni 2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE III THE WINGS TOUR IN SEOUL, 2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE III THE WINGS TOUR THE FINAL (2017 Memories), BTS 4th MUSTER [HAPPY EVER AFTER], dan BTS WORLD TOUR ‘LOVE YOURSELF’ SEOUL.