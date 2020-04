Menguras Emosi, Intip Sinopsis Episode 8 Drama Korea The World of The Married Tayang Sabtu 18/4/2020

POS-KUPANG.COM - Sinopsis The World of The Married episode 8. Tayang hari ini, Sabtu 18 April 2020.

Drama Korea ini pertama kali tayang pada 27 Maret 2020 lalu di saluran JTBC dan Netflix.

The World of The Married merupakan Drama Korea yang menceritakan konflik kehidupan rumah tangga rumit.

Tayang setiap hari Jumat Sabtu dan akan tayang malam ini pukul 23.00 KST atau pada pukul 21.00 WIB di Netflix

Drama Korea The World of The Married juga dapat anda saksikan di aplikasi streaming Viu pada hari Sabtu dan Minggu.

The World of The Married merupakan Drama Korea yang diadaptasi dari serial Inggris Doctor Foster.

Simak Sinopsis The World of The Married episode 8:

Lee Tae Oh mulai mengungkapkan hatinya yang sebenarnya kepada Alpine.

Lee Tae Oh, yang bertemu dengan Ji-cheol Lee (Jeong Jae-sung) dan Ji-suk Jung di Family Love Hospital dengan sumbangan dari Yu Byeong-gyu (manajemen Lee) di daerah pegunungan tinggi, menuntut agar Ji Woo Ji dicopot dari posisi wakil ketua.

Lee Tae Oh, yang berkata, "Ada alasan bagus untuk kembali ke Alpine," dia tidak bersembunyi di dalam, berkata, "Aku harus membayar kembali sebanyak aku kalah dari generasi baru."

Pada saat yang sama, sebuah batu yang dilemparkan oleh hantu terbang ke rumah Jisun.