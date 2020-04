Tahukah Kamu Ada 7 Fakta Unik Ini dalam Drama Korea The World Of Married, Sukses Bikin Tensi Naik

Lagi WFH pasti suka nonton yang bikin sedih, emosi dan juga bahagia. nah sudah nonton The World of Married belum?

POS-KUPANG. COM - Kamu sudah nonton drama Korea yang satu ini The World of married?

Kita tahu, drama Korea tak pernah kehabisan ide. Setiap karya baru, pasti memiliki tema berbeda menarik.

Misalnya saja drama The World of the Married yang mengudara sejak 27 Maret 2020.

Drama yang tayang setiap Jumat dan Sabtu ini semakin terkenal berkat jalan cerita perselingkuhan antara Lee Tae Oh (Park Hae Joon) yang seorang suami dan ayah, dengan Yeo Da Kyung (Han So Hee).

Drama terbaru JTBC, The World of the Married meraih rating yang terus menanjak sejak tayang perdana.

Bahkan, The World of the Married membuat sejarah dengan menetapkan rekor baru untuk peringkat tertinggi yang dicapai oleh episode pertama dari setiap drama produksi JTBC.

Dalam minggu-minggu sejak itu, drama tersebut telah menjadi hit dan mencapai rating pemirsa tertinggi sepanjang masa di setiap episode barunya.

drama korea The World of the Married (Hancinema/Soompi)

Tak terkecuali episode teranyarnya pada 11 April 2020.

Episode keenam The World of the Married tersebut mencetak rating rata-rata 18,8 persen di seluruh Korea Selatan dan 21,4 persen di wilayah Seoul.