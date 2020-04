Inilah Hasil Pantauan Tim Covid 19 di Bandara Frans Seda, Pelabuhan Lorens Say dan Wuring

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Aris Ninu

POS-KUPANG-COM-MAUMERE-Tim Covid 19 Kabupaten Sikka terus melakukan pemantauan dan pengecekan di Bandara Frans Seda, Pelabuhan Lorens Say dan Wuring, Maumere, Kamis (16/4/2020) pagi hingga sore hari.

Hasil pantauan yang diperoleh POS-KUPANG.COM dari Tim Covid 19, Kamis (16/4/2020) sore menjelaskan, pada Kamis, 16 April 2020 dari pukul 09.30 sampai pukul 17.00 wita melaksanakan kegiatan pemantauan di 3 titik rawan sebagai berikut

1. Pelabuhan Wuring memantau kedatangan kapal-kapal muat sembako jumlah kapal masuk kecil ada 5 kapal motor.

2. Melaksanakan pemantauan di Pelabuhan Lorens Say Maumere dengan masuk 2 kapal besar antara lain :

a. KM. Maloli dari Makasar tiba di Pelabuhan Lorens Say pukul 13.50 wita dengan 18 orang ABK.

b. KM. Sabuk Nusantara 55 dari Bima tiba di Pelabuhan Lorens Say pukul 12.00 wita dgn jumlah ABK 21 orang.

Selanjutnya pada pukul 14.30 wita tim memantau kedatangan Wings Air tiba di Bandara Frans Seda Maumere dari Bandara Ngurah Rai Bali dengan jumlah penumpang 32 orang.

Semua penumpang yang turun diperiksa suhu tubuh dan dicatat identitasnya oleh petugas kesehatan.

Petugas pemantauan Covid 19 yaknin

1. Kapten Inf Ida Bagus Wiriyawan dari Kodim Sikka

2. Pak Gusti dari Kesbangpol Sikka

Sebelum melaksanakan pemantauan dan tugas semua tim diperiksa suhu tubuh dan wajib mengenakan masker.(ris)