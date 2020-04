Kenang Glenn Fredly, Begini Ungkapan Menyentuh Mutia Ayu: Kau Akan Selalu Jadi Cahaya Penuntunku

POS KUPANG.COM -- Duka mendalam masih dirasakan Ayu Mutia setelah tinggal untuk selamanya oleh Glenn Fredly suaminya

Sang Istri kembali mengingat momen bersama sang suami, apalagi mereka baru saja dikaruniai seorang putri yang diberi nama Gewa

Melakui akun Instagram-nya, @mutia_ayuu, Mutia mengunggah foto bersama Glenn. Terlihat dalam foto tersebut, Glenn tengah menggandeng tangan Ayu begitu erat.

Keduanya berpose candid dengan tidak menghadap kamera. Dalam keterangan foto tersebut, Mutia menyebut Glenn sebagai cahaya penuntun dalam kehidupannya.

"You will always be my guiding light @glennfredly309 (Kau selalu menjadi cahaya penuntunku)," tulis Mutia seperti dikutip Kompas.com, Rabu (15/4/2020).

Sebelumnya, dua hari setelah kepergian sang suami, Mutia Ayu mengunggah kenanganya bersama Glenn saat berada di atas panggung, Jumat (10/4/2020).

Video yang berdurasi 27 detik itu memperlihatkan Glenn Fredly tampil di atas panggung bersama dengan Mutia Ayu.

Saat itu, Mutia Ayu sedang mengandung buah hatinya bersama Glenn. Dalam video tersebut, Glenn menyanyikan lagu “Kisah Romantis” sambil sesekali tersenyum mengarah ke Mutia Ayu.

Sambil memainkan gitar, sesekali Glenn melirik Mutia Ayu dengan senyuman dan memeluk sang istri di atas panggung.