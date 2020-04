Deretan Drama Korea yang Wajib Kamu Tonton, Crash Landing on You, Whats Wrong with Secretary Kim

POS-KUPANG.COM - Setelah belajar, bekerja dan beribadah di rumah, tak ada salahnya jika meluangkan waktu dengan menonton drama Korea.

Kita tahu, drama Korea tak pernah kehabisan ide. Setiap karya baru, pasti memiliki tema berbeda yang terkadang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya.

Berikut 12 rekomendasi drama Korea yang cocok ditonton untuk mengisi waktu saat #dirumahaja.

Untuk mengatasi rasa bosan saat berada di rumah, menonton drama Korea bisa menjadi alternatif.

Tidak hanya bergenre romansa, juga ada drama yang dilengkapi dengan sentuhan komedi.

Berbagai drama Korea menarik bisa Anda pilih mulai dari Hospital Playlist, Crash Landing on You, She Was Pretty, hingga What's Wrong with Secretary Kim.

Dikutip dari asianwiki.com, berikut daftar drama Korea seru untuk temani harimu:

1. Find Me in Your Memory

Drama Find Me in Your Memory sudah tayang mulai 18 Maret 2020.

Drama ini ditayangkan di televisi Korea, MBC, setiap Rabu dan Kamis pukul 21.00 waktu setempat.

Find Me in Your Your Memory menggambarkan kisah cinta antara Lee Jung-Hoon yang diperankan oleh Kim Dong-Wook dengan Yeo Ha-Jin yang diperankan oleh Mun Ka-Young.