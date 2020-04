Terungkap Kronologi dan Penyebab Wafatnya Glenn Fredly, Idap Meningitis dan Sempat Opname di RS

POS-KUPANG.COM - Sejak kapan musisi dan penyanyi Glenn Fredly menderita penyakit meningitis hingga akhirnya meninggal dunia Rabu malam 8 April 2020 ?

Ternyata almarhum Glenn Fredly sudah sejak sebulan terakhir menjalani rawat inap di Rumah Sakit Setia Mitra Cilandak Jakarta Selatan sampai akhirnya tutup usia.

Pelantun lagu Kasih Putih itu sudah mengeluhkan sakit radang selaput otak atau meningitis sejak beberapa waktu lampau, namun baru satu bulan terakhir merasakan puncak keluhannya.

"Kami, pihak keluarga, menyampaikan kabar duka yang mendalam atas berpulangnya putra, saudara, kerabat, teman, dan sahabat bagi semua, Glenn Fredly yang bernama lengkap Glenn Fredly Deviano Latuihamallo pada Rabu, 8 April 2020, pukul 18.47 dalam usia 44 tahun di Rumah Sakit Setia Mitra, Cilandak, Jakarta Selatan akibat meningitis," tulis keterangan resmi pihak keluarga tertanda Mozes Latuihamalo.

Kondisi Glenn sempat drop selama tiga hari terakhir namun masih bisa berinteraksi sampai akhirnya wafat pada 8 April 2020 petang.

Seperti diketahui, meningitis merupakan infeksi pada sekitar otak dan sumsum tulang belakang.

Kemunculan penyakit ini biasanya muncul lantaran infeksi pada cairan meninges (selaput membran yang melapisi sistem saraf pusat).

Diminta Tidak Datang Melayat



Karena situasinya sedang wabah corona serta mengikuti anjuran dari pemerintah, pihak keluarga meminta pelayat tidak menghadiri prosesi pemakaman Glenn Fredly dan diminta cukup mendoakan dari tempat masing-masing .

"Kami berharap agar para pelayat tidak hadir dalam prosesi pemakaman dikarenakan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan saat ini.

Doa rekan-rekan sekalian di mana pun berada sudah lebih dari cukup untuk menguatkan kami dalam rasa duka ini," bunyi pesan keluarga.



Glenn Fredly lahir 30 September 1975 .

Sederet karya lagu populer telah melambungkan namanya seperti Cukup Sudah, Januari, You Are My Everything, sampai Malaikat Juga Tahu.



Pada 2019 Glenn menikahi Mutia Ayu lantas dikaruniai seorang anak bernama Gewa Atlanta Syamayim Latuihamallo