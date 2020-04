Mengenang Glenn Fredly: Lirik Lagu Kasih Putih, Terserah, Cinta dan Rahasia, Lengkap Chord Gitar 

POS-KUPANG.COM - Chord Gitar Tiga Lagu yang Dinyanyikan Glenn Fredly, Lengkap dengan Liriknya

Glenn merilis lagu Kasih Putih dalam album Kembali pada 2000.

Musisi Indonesia yang lahir pada 1975 itu berpulang pada Rabu 8 April 2020.

Mengenang karyanya, berikut Lirik Lagu Kasih Putih yang dinyanyikan oleh Glenn Fredly, dikutip dari tribunnews.com

Lagu ini memiliki genre musik pop.

Chord gitar dan lirik lagu Kasih Putih yang dinyanyikan Glenn Fredly:

Glenn Fredly (Instagram @glennfredly309 via sonora)

intro : D A G (2x) G



[Verse 1]

G Bm C C - D

terdalam yang pernah kurasa

G Bm C

hasratku hanyalah untukmu

C D Em Bm

ter - ukir ma - nis dalam relungku

Am C - D

jiwamu…jiwaku menyatu



[Chorus]

G Bm C

biarkanlah kurasakan

F#m - Bm - Em D C D

hangatnya sentuhan ka - sih - mu

G Bm C

bawa daku…penuhiku

F#m - Bm - Em D C Bm Am

berilah diriku ka - sih pu - tih

D G

di hatiku



[Verse 2]

G Bm C C - D

(kudatang padamu kekasihku)

G Bm C

kucurahkan isi jiwaku

C - D - Em Bm

hanyutkan daku dalam air hidup

Am C - D

kau bawa slamanya diriku

(*/ )

[Chorus]

G Bm C

biarkanlah kurasakan

F#m - Bm - Em D C D

hangatnya sentuhan ka - sih - mu

G Bm C

bawa daku…penuhiku

F#m - Bm - Em D C Bm Am

berilah diriku ka - sih pu - tih

D Bm

di hatiku



Bm Em C G

peluk daku oh kasihku,

Bm Em F

taburiku dengan cinta



[Chorus]

A# Dm D#

biarkanlah kurasakan

Am - Dm Gm F D# F

hangatnya sentuhan ka - sih - mu

A# Dm D#

bawa daku…penuhiku

Am - Dm Gm F D# F

berilah diriku ka - sih - mu



A C#m D

biarkanlah kurasakan

G#m - C#m F#m E D E

hangatnya sentuhan ka - sih - mu

A C#m D

bawa daku…penuhiku

G#m - C#m F#m E D C#m Bm

berilah diriku ka - sih - pu - tih

E A - B - A

dihatiku



A C#m D

biarkanlah kurasakan

G#m - C#m F#m E D E

hangatnya sentuhan ka - sih - mu

A C#m D

bawa daku…penuhiku

G#m - C#m F#m E D C#m Bm

berilah diriku ka - sih - pu - tih



E A

dihatiku

A C#m D A

(Kutemukan tempat dihidupku bersamamu)

* glenn fredly lagu Terserah

Lagu berjudul Terserah dipopulerkan oleh Glenn Fredly.