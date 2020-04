Kumpulan Ucapan Hari Paskah 2020 Manis dalam Bahasa Inggris, Kirim via whatsapp ke Orang Terkasih

POS-KUPANG.COM - Hari Paskah 2020 tiba, ini kesempatan bagimu untuk mencari inspirasi ucapan Paskah dalam bahasa Inggris.

Inspirasi ucapan Paskah dalam bahasa Inggris dapat kamu contek sebelum mengirim pesan kepada orang terkasih pada Paskah 2020 ini.

Tak cuma itu, deretan inspirasi ucapan Paskah dalam bahasa Inggris ini dapat juga kamu jadikan sebagai status di media sosial tepat di hari Paskah 2020.

Hari Paskah merupakan hari yang istimewa bagi umat Kristiani di Tanah Air maupun di dunia.

Pada hari yang sakral ini, umat Kristiani memperingati peristiwa kebangkitan Yesus.

Untuk terus menjaga semangat kebangkitan ini, maka tak ada salahnya kita membagikan ucapan tentang Paskah kepada orang terkasih melalui pesan pribadi maupun status di media sosial.

Oleh karenanya, berikut deretan inspirasi ucapan Paskah dalam bahasa Inggris beserta artinya yang telah dirangkum Grid.ID dari laman Wishesquotes.com.

1. Easter brings fun, Easter bring happiness, Easter brings God’s endless blessings, Easter brings love and the freshness of spring. Happy Easter to you and your family!

(Paskah membawa kesenangan, Paskah membawa Kebahagiaan, Paskah membawa berkah Tuhan yang tak berkesudahan, Paskah membawa cinta dan keindahan musim semi. Selamat Paskah untukmu dan keluarga!)