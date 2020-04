Jadwal Film dan Acara TV Kamis 9 April 2020 Trans TV, RCTI, SCTV, GTV, Indosiar, ANTV dan MNCTV 

POS-KUPANG.COM - Berikut jadwal film dan acara tv Kamis 9 April 2020 yang tayang di stasiun televisi Trans TV, RCTI, SCTV, GTV, Indosiar, ANTV dan MNCTV.

Ada banyak tayangan menarik hari ini di layar kaca televisi Anda.

Di Bioskop Trans TV misalnya, akan tayang film The Man From U.N.C.L.E. dan film The Lodgers.

Sementara di GTV, akan tayang film Exodus: Gods And Kings dan film Sudden Death.

Kemudian di ANTV, ada Sinema India Yeh Teri Galiyan dan Meri Durga.

Banyak lagi tayangan menarik lainnya di Trans TV, RCTI, SCTV, GTV, Indosiar, ANTV dan MNC TV.

Berikut jadwal film dan acara tv Kamis 9 April 2020 dilansir dari mncvision.id:

Jadwal Acara Trans TV Kamis 9 April 2020

01:00 Tanpa Batas

01:30 Gaya Lelaki

02:30 Sinema Indonesia

05:00 Islam Itu Indah

06:30 Insert Pagi (L)

07:30 CNN Indonesia

08:30 Ender's Game

10:00 Nih Kita Kepo